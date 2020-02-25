"قلب تونس: يقرر عدم منح الثقة للحكومة في جلسة البرلمان غدًا

تونس - (د ب أ)

قال حزب "قلب تونس"، الحزب الثاني في البرلمان، اليوم الثلاثاء إنه لن يمنح الثقة للحكومة في جلسة التصويت في البرلمان.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحزب الصادق شكري عقب اجتماع المجلس الوطني للحزب مساء اليوم، إن الاجتماع انتهى إلى دعوة الكتلة البرلمانية لعدم التصويت للحكومة.

وأوضح إن قلب تونس "سيلعب دورا عضويا في المعارضة".

ويعقد البرلمان يوم غد الاربعاء جلسة عامة تخصص لمناقشة برنامج الحكومة المقترحة من رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ والتصويت على منحها الثقة من عدمها.

ومبدئيا ضمن الفخفاخ الأغلبية المطلوبة لنيل الثقة عبر الأحزاب الممثلة في البرلمان والمكونة للائتلاف الحكومي.

ولكن في حال لم تنل الحكومة الثقة، وهو أمر مستبعد فإن لرئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.