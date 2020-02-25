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مقتل إرهابي في تبادل لإطلاق النار مع القوات التونسية

10:45 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
مقتل إرهابي في تبادل لإطلاق النار مع القوات التونسية

قوات الأمن التونسية

تونس - (د ب أ)

أعلن مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، القضاء على عنصر إرهابي، إثر تبادل لإطلاق نار في مرتفعات بالقصرين غرب تونس.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي لوسائل العالم المحلية إن تبادل اطلاق النار حدث في وقت سابق اليوم بين وحدات مشتركة من الجيش والحرس الوطني ومجموعة إرهابية .

وأسفرت المواجهات حتى مساء اليوم عن مقتل عنصر إرهابي.

وتأتي العملية إثر الكشف عن ثلاث مخيمات لمسلحين في جبال القصرين في أقل من أسبوعين خلال عمليات تمشيط عسكرية.

ويتحصن مسلحون في تلك الجبال وكانوا وراء شن سلسلة من الهجمات والكمائن ضد دوريات للجيش منذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد 2011.

القوات التونسية إطلاق نار الإرهاب تونس

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