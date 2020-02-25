مقتل وإصابة 163 شخصًا في أعمال شغب بنيودلهي خلال زيارة ترامب للهند

وكالات

لقي 13 شخصًا حتفهم، اليوم الثلاثاء، وأصيب أكثر من 150 آخرين في اشتباكات وقعت بين جماعتين متناحرتين في العاصمة الهندية نيودلهي، كما أعلنت الشرطة. وتتزامن أعمال الشغب مع قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأول زيارة له إلى الهند، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأعلنت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، إن 13 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 150 آخرين، في اشتباكات وقعت بين جماعتين متناحرتين في العاصمة الهندية نيودلهي، في أعمال شغب ألقت بظلالها على أول زيارة يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للهند.

وكانت الاشتباكات قد بدأت مطلع الأسبوع ثم تحولت إلى أعمال عنف دامية أمس الاثنين لتصبح أسوأ أعمال عنف شهدتها نيودلهي منذ بدء الاحتجاجات على قانون جديد للجنسية قبل أكثر من شهرين. واندلعت أعمال عنف جديدة اليوم في عدة مناطق بشمال شرقي نيودلهي على مسافة كيلومترات من مكان اجتماع ترمب مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وقال مدير إدارة الإطفاء في العاصمة أتول جارج إن فرق الإطفاء تلقت أكثر من 12 بلاغاً بأعمال حرق في نيودلهي اليوم، فيما شهدت المدينة احتجاجات جديدة. وقال: "طلبنا حماية الشرطة بعد منع سياراتنا من دخول المناطق التي فيها حرائق. الوضع في غاية السوء".

وأضاف أن أعمال العنف لم تتراجع منذ أمس رغم أن السلطات فرضت قانون الطوارئ الذي يمنع التجمعات في الأماكن التي تشهد أعمال عنف.

وتابع أن محتجين أشعلوا النار في سيارة إطفاء وأن عددا محدودا من رجال الإطفاء أصيبوا.