الإمارات تتضامن مع الصين في مواجهة انتشار فيروس كورونا

أبوظبي - (د ب ا)

أعربت الإمارات، عن تضامنها مع الصين، في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم لجهودها في التصدي له.

وأجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس الصين شي جين بينج، بحثا خلاله علاقات الصداقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب بن زايد عن تضامن دولة الإمارات مع الصين في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم لجهودها في هذا الإطار، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لاحتواء ومكافحة الفيروس.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن ولي عهد ابوظبي أعرب عن ثقته الكبيرة بقدرة الصين وشعبها الصديق على تجاوز هذه المحنة، ونجاحها في اتخاذ الإجراءات كافة، الداعمة للجهود الدولية لمنع انتشار الفيروس.

وقدم صادق تعازيه ومواساته للرئيس الصيني وشعبه في ضحايا فيروس كورونا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن شكره لولي عهد أبوظبي على ما أبداه من مشاعر صادقة تجاه الشعب الصيني خلال هذه المحنة التي يواجهها، مثمناً موقف دولة الإمارات تجاه الشعب الصيني والذي يؤكد قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين.

ووقال أنه منذ ظهور المرض والصين تضع حياة الناس وصحتهم في المقام الأول، وأضاف : "بفضل جهودنا الدؤوبة تسير إجراءات الوقاية من الأوبئة ومكافحتها في اتجاه إيجابي، ونحن واثقون بقدرتنا على التغلب على الوباء، وفي الوقت نفسه اتباع طريقة منظمة لاستئناف العمل والإنتاج لتعزيز التنمية المستدامة والصحية للاقتصاد والمجتمع .