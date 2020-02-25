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أبو الغيط ينعى مبارك: عمل بإخلاص وتفانٍ ووطنية

09:08 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
أبو الغيط ينعى مبارك: عمل بإخلاص وتفانٍ ووطنية

أحمد أبو الغيط

وكالات:

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، لافتًا إلى أنه لعب دورًا تاريخيًا في سبيل استعادة مصر كرامتها العسكرية والوطنية في حرب أكتوبر 1973.

وأضاف في بيان للجامعة العربية، اليوم الثلاثاء أنه عمل رئيسًا بإخلاص وتفان ووطنية من أجل تحقيق السلام والتنمية في مصر، وعموم منطقة الشرق الاوسط، وكان مخلصًا للعروبة وللقضية الفلسطينية وداعمًا صلبًا للجامعة العربية ودورها و"صاحب مواقف عروبية يذكرها التاريخ".

وأعرب الأمين العام عن خالص عزائه في وفاة الرئيس الاسبق مبارك، وعن صادق مواساته لحرمه ولنجليه في وفاة الفقيد الراحل.

أحمد أبو الغيط محمد حسني مبارك جامعة الدول العربية وفاة مبارك

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