النائبة العامة السابقة بجواتيمالا تحصل على اللجوء السياسي في أمريكا

نيويورك - (د ب أ)

أفاد مسؤولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، بأن النائبة العامة السابقة في جواتيمالا ثيلما ألدانا، وهي شخصية بارزة في حرب البلاد ضد الفساد، حصلت على حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة.

وقال إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، في تغريدة عبر حساب اللجنة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الاثنين: "ثيلما بطل للعدالة وهذا نصر كبير في الحرب الدولية ضد الفساد".

وعملت ألدانا، 64 عامًا، محاميًا عامًا بين عامي 2014 و 2018، إلى جانب عملها باللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا المدعومة من الأمم المتحدة في تنفيذ قضايا مكافحة الفساد البارزة.

وقالت ألدانا ، التي فرت من جواتيمالا إلى السلفادور العام الماضي وتعيش حاليًا في نيويورك: "لم أعتقد مطلقًا أنني سوف اصبح لاجئة سياسية في الولايات المتحدة - تلقيت الأخبار وعيناي مليئة بالدموع".

وواجهت ألدانا خلال رئاسة جيمي موراليس (2016-2020) اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وإدارية في أداء مهام وظيفتها كنائب عام ، وهي تهم قالت ألدانا إنها ذات دوافع سياسية.

وأصدرت سلطات جواتيمالا مذكرة باعتقالها في مارس الماضي.