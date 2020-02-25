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الصحة الألمانية ترفض تقييد حركة الرحلات في أوروبا بسبب كورونا

08:54 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
الصحة الألمانية ترفض تقييد حركة الرحلات في أوروبا بسبب كورونا

فيروس كورونا

روما - (د ب أ)

اعتبرت العديد من الدول الأوروبية، أن فرض قيود على الرحلات في أوروبا حتى مع تفشي فيروس كورونا، في إيطاليا، ليس ردًا مناسبًا على الأزمة.

وفي أعقاب اجتماع أزمة مع عدد من نظرائه في العاصمة الإيطالية روما، قال ينس شبان وزير الصحة الألماني اليوم الثلاثاء: "رأينا المشترك هو أن فرض قيود على الرحلات أو حتى إغلاق الحدود، لن يكون إجراء مناسبا في الوقت الراهن".

كما أعرب السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، عن رفضه للحكم بشكل عام على إقامة الفعاليات الكبيرة من عدمه وإنما البت في كل فعالية على حدة.

تجدر الإشارة إلى أن وزراء صحة إيطاليا وألمانيا والنمسا وسلوفينيا وفرنسا وكرواتيا وسويسرا أجروا في روما اليوم مشاورات حول تقييم الوضع في ظل انتشار الفيروس.

وكان شبان قد صرح أمس الاثنين أن الفيروس لن يتوقف عند حدود إقليمية.

فيروس كورونا أوروبا إيطاليا الصحة الألمانية

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