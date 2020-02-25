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المرصد: الجيش السوري يسيطر على قرية استراتيجية في إدلب

08:42 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
المرصد: الجيش السوري يسيطر على قرية استراتيجية في إدلب

الجيش السوري

وكالات

أفادت "فرانس برس" في نبأ لها، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوات الجيش السوري، سيطرت على كفرنبل، في محافظة إدلب.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، سيطرت الجيش السوري على كفرنبل، في ريف إدلب، بعدما سيطر الجيش على عدة قرى استراتيجية في إدلب.

يشار إلى أن كفرنبل، تُعد أبرز معاقل تنظيم جبهة النصرة، الذي يشن هجومًا بدعم من أنقرة، ضد قوات الجيش السوري.

الجيش السوري إدلب المرصد السوري تنظيم جبهة النصرة

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