سلوفاكيا تكشف حقيقة إصابة رئيس وزرائها بفيروس كورونا

كتب - محمد صفوت

نفى مكتب رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليجريني، في بيان له، إصابة رئيس الحكومة بفيروس كورونا الجديد، بعدما ألغى جدول أعماله بسبب مرضه المفاجئ، حسبما أعلن مكتبه، أول أمس الأحد، قبل أسبوع واحد من الانتخابات البرلمانية التي قد يفقد فيها حزبه السلطة.

وردت المتحدة باسم الحكومة السلوفاكية، باتريشيا ماسيكوفا، على سؤال لـ"فرانس برس" موضحة أن ما ينشر من أنباء عن إصابة رئيس الوزراء بكورونا الجديد، عار تمامًا من الصحة، لافتة إلى أنه مصاب بإلتهاب رئوي.

وكان رئيس الوزراء السلوفاكي، نشر صورة له، من المستشفى المتواجد بها، بعد يومًا واحدًا من دخوله إليها.

وغرد بعد ذلك عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "على الرغم من كل شيء، سأكون قادرًا على العودة إلى العمل".

وكان مكتب رئيس الوزراء السلوفاكي، أعلن السبت الماضي، عن إصابة بيليجريني، بإلتهاب حاد في الجهاز التنفسي العلوي مصحوبًا بارتفاع في درجة الحرارة.

وألغي جدول أعماله بالكامل، حيث كان من المقرر أن يشارك في مناظرة تلفزيونية، الأحد الماضي، مع قادة جميع الأحزاب المشاركون في الانتخابات المقرر لها يوم 29 فبراير، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".