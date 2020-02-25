أكثر من 800 ألف مزارع في كولومبيا يفرون من الاشتباكات المسلحة

بوجوتا - (د ب أ)

نزح أكثر من 800 ألف مزارع من مناطقهم في شمال غرب كولومبيا على خلفية أحد الصراعات المسلحة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "التيمبو" الكولومبية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المزارعين فروا من أراضيهم بسبب اندلاع معارك في مدينة اتوانجو التابعة لإدارة أنتيوكيا، وذلك خوفا على حياتهم، حيث اضطروا للهروب إلى منطقة المدينة.

ونشرت منظمة "سوما باز" لحقوق الإنسان، مقطعا مصورا، ظهر فيه الفارون وهم يقيمون في أماكن تابعة للمدينة.

وحسب العديد من التقارير الإعلامية فإن الصراع بين عصابة "عشيرة الخليج" ومنشقين عن منظمة قوات كولومبيا المسلحة الثورية السابقة (فارك) لحرب العصابات.

يشار إلى أن كولومبيا عانت على مدى 52 عاما من صراع مسلح بين قوات الجيش النظامي وتنظيمات العصابات المسلحة اليسارية والقوات شبه العسكرية اليمينية، وهو الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص وأدى لنزوح ملايين الكولومبيين داخل كولومبيا.

وأبرمت فارك ،أكبر مجموعة من الثوار المسلحين، اتفاق سلام مع الحكومة عام 2016، و تخلت عن أسلحتها.

ومنذ ذلك الحين تحسن الوضع الأمني في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، ولكن لا تزال هناك مجموعات عصابات مسلحة صغيرة نشطة بشكل متفرق.

كما تشتبك عصابات إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات، فيما بينها وبين الشرطة وقوات الجيش، بشكل دموي من حين لآخر.