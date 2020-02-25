فرض الحجر الصحي على فندق بجزر الكناري بعد ظهور أول إصابة بكورونا

مدريد - (د ب أ)

فرض الحجر الصحي على فندق في جزيرة تنريفي، كبرى جزر الكناري الإسبانية، وبه ألف نزيل بعد التأكد من حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، وفقا لتقارير تليفزيونية إسبانية.

وتحرس الشرطة الفندق الواقع في أديجي، في الجنوب الغربي من جزيرة تنريفي، يتم فحص جميع من بالداخل، وفقا لصحيفة إل موندو.

وفي السابق، ثبتت إصابة نزيل في الفندق من لومباردي في إيطاليا بالفيروس، حسبما أفادت وزارة الصحة الإسبانية.

ويوجد الرجل، الذي كان يقضي عطلة مع زوجته، حاليا معزولا في مستشفى نويسترا سينورا دي كانديلاريا، وقد خضع لفحص مبدئي وفي انتظار نتائج فحص ثان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو قولها للصحفيين اليوم الثلاثاء إن "النزلاء سيمكثون في الفندق حتي ظهور نتيجة الفحص الثاني".

وأضافت أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة اعتمادا على النتائج".

وقامت السلطات في تنريفي بتفعيل بروتوكول فيروس كورونا أمس الاثنين عندما أكد مستشفى محلي إن المواطن الإيطالي تأكدت إصابته بالفيروس في فحص أولى.

وقالت الشركة مالكة الفندق "اتش 10" في بيان إنها تتعاون بشكل وثيق مع السلطات الصحية وإنها نفذت كل الإجراءات الموصى بها لضمان سلامة عملاءها وموظفيها.