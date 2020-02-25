"سانا": الجيش السوري يسقط طائرة تركية مسيرة في إدلب

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ لها، بأن وحدات الجيش السوري، أسقطت طائرة تركية مسيرة، في منطقة داديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي، اليوم الثلاثاء.

ذكر تقرير إخباري، أن وحدات من الجيش السوري، حررت أمس الاثنين، قرى معرة حرمة ومعرزيتا وجبالا بريف إدلب شمال غربي البلاد من الإرهابيين.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن القرى هى معرة حرمة ومعرزيتا وجبالا .

كانت وحدات من الجيش العربي السوري، قد حررت أمس الاثنين، تل النار وقرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة وأرينبة وسطوح الدير في ريف ادلب الجنوبي بعد معارك مع المجموعات الإرهابية،بما في ذلك جبهة النصرة.

يشار إلى أن الجيش السوري يحرز تقدمًا في المعارك في إدلب وهى اخر جيب للجماعات المتطرفة في سورية.

وتنتشر قوات تركية في نقاط مراقبة في إدلب مما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتهديد برد يتجاوز إدلب مالم يوقف الجيش السوري تقدمه وينسحب مع حلول نهاية الشهر الجاري.