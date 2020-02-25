البحرين: تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بسبب كورونا

وكالات:

أعلنت السلطات البحرينية تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة، لمدة أسبوعين، خوفًا من تفشي فيروس كورونا الجديد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة لأشخاص مصابين بفيروس "كورونا" الجديد لدى مواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي.

وأشارت "وكالة أنباء البحرين" إلى أن المصابين وصلوا إلى مطار البحرين الدولي حيث تم فحصهم وأجريت لهم جميع التحاليل اللازمة وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار، لتتأكد إصابتهم بالفيروس، وتبلغ بذلك عدد حالات الإصابات المؤكدة في البحرين 8 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة أن حالات الإصابات الجديدة تعود لمواطنين بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات، كانوا قد وصلوا جميعهم إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص.