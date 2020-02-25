البحرين تنكس الأعلام حدادًا على مبارك

وكالات

أصدر الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك البحرين، قرارًا بتنكيس الأعلام، لمدة يومًا واحدًا، في البلاد، حدادًا على وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وبعث ملك البحرين، تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

واستذكر الملك الدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، مشيدًا بجهوده وإسهاماته في خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب.



كما بعث الملك وفقا لوكالة أنباء البحرين، برقية تعزية ومواساة الى أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ضمنها جلالته أحر تعازيه ومواساته، داعياً الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية، وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض.