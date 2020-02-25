بومبيو: إيران تعمدت إخفاء التفاصيل حول انتشار كورونا بها

وكالات

زعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إيران تعمدت إخفاء التفاصيل حول انتشار فيروس كورونا، مضيفًا أنهم يواصلون دعمهم للشعب الإيراني، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي بثته شبكة "سكاي نيوز" إن واشنطن وضعت قيودًا على السفر لمنع انتشار الفيروس، متابعًا: "أن الولايات المتحدة، أتخذت إجراءات لمنع انتشار الفيروس على أراضيها".

وعن الحل العسكري في سوريا، أكد بومبيو، رفض الإدارة الأمريكية للحلول العسكرية في سوريا.

وتابع، أن ما توصلت إليه الإدارة الأمريكية مع طالبان، بشأن مباحثات السلام الجارية بينهم حاليًا، يُعد فرصة تاريخية لوقف إطلاق النار في أفغانستان.

وشدد على أنهم لن يسمحوا لموسكو أو غيرها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.