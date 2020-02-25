"كورونا" يؤجّل معرض طهران الدولي للكتاب

طهران- (د ب أ):

أعلن أمين معرض طهران الدولي للكتاب، الثلاثاء، تأجيل إقامة المعرض بدورته الثالثة والثلاثين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن أيوب دهقانكار، قوله: "نظرا للظروف الراهنة، فقد تم تأجيل المعرض الذي كان من المقرر إقامته يوم 14 أبريل 2020 إلى ما بعد شهر رمضان القادم"، نهاية مايو.

وأوضح أن الدورة الماضية للمعرض شهدت تسجيل 14 دولة للمشاركة في القسم الدولي للمعرض، وهي الصين واليابان وألمانيا والهند والنمسا وكوريا الجنوبية وروسيا وسورية وأفغانستان وسلطنة عمان وصربيا وقطر وأرمينيا ولبنان.

وكان "مجلس خبراء القيادة" الإيراني أعلن في وقت سابق اليوم تأجيل اجتماع المجلس المقرر يومي 3 و4 مارس المقبل "للحد من تفشي فيروس كورونا".

وارتفعت حالات الإصابة بكورونا في إيران إلى 95 شخصا، توفي منهم 15.