الصين: انخفاض إصابات كورونا خارج هوبي.. ومقاطعات تُخفض درجة استجابتها

وكالات:

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الثلاثاء، انخفاض حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورنا الجديد "كوفيد 19" خارج مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، إلى 9 حالات.

وذكرت اللجنة في تقريرها الصادر، الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن 508 حالات مؤكدة جديدة يوم الاثنين من 31 منطقة على مستوى المقاطعة فى البر الرئيسى، من بينها 499 حالة في هوبى .

والأحد، أُبلِغ عن 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة خارج هوبي.

وفي الوقت ذاته، خفّضت عدة مُقاطعات صينية استجاباتها الطارئة تجاه تفشي الفيروس، بما في ذلك منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوبي البلاد، ومقاطعتي يونان وقويتيو، التي خفضت مستوى الاستجابة الطارئة المحلية من الأول إلى الثالث مساء الاثنين.

فيما تعتزم مقاطعة جيانجشي بشرقي البلاد خفض مستوى الطوارئ في 40 محافظة ومدينة وحي اعتبارا من يوم الخميس.