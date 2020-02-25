فلسطين تدين قرارات التوسع الاستيطاني: "تدفع الأمور نحو الهاوية"

رام الله- (د ب أ):

قالت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، إن إسرائيل "تعمل على دفع الأمور نحو الهاوية" عبر إقرارها المزيد من الخطط للتوسع الاستيطاني.

وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في منطقة(E1) شرق مدينة القدس بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

واعتبر أبو ردينة أن "هذا القرار هو نتيجة للسياسة الأمريكية المنحازة والخطرة لصالح الاحتلال، والتي أدت إلى وضع يشكل خرقا للقانون الدولي وتجاوزا للخطوط الحمر، ومنافيا للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي، والذي اتخذ بالإجماع".

وقال إن قرار نتنياهو يعتبر تحديا للبيان الذي صدر بالأمس عن مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، باعتبار الاستيطان يمس بحل الدولتين، وبالمفاوضات القائمة على قرارات الشرعية الدولية لحل قضايا الوضع النهائي.

وأضاف :"نحذر الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار بهذه السياسة التصعيدية التي لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل تعمل على زيادة التوتر والعنف في المنطقة".