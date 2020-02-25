نتنياهو يعلن خططا لبناء 3500 منزل استيطاني قُرب القدس المحتلة

تل أبيب- (د ب أ):

مع بقاء أقل من أسبوع على الانتخابات، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، اتخاذ خطوات لبناء 3500 منزل جديد في الضفة الغربية.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، سيجري بناء المنازل الجديدة في منطقة "إي-1" المثيرة للجدل بين القدس المحتلة ومستوطنة معله أدوميم، حسبما ذكر الإعلام الإسرائيلي.

وأكدت متحدثة باسم حزب نتنياهو "الليكود" أنه أصدر هذا الإعلان في فعالية حزبية، لكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل.

وتعد منطقة "إي-1" قضية حساسة بشكل خاص في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية لأنها سوف تقسم الضفة الغربية فعليا إلى قسمين.

وأثارت خطط البناء في المنطقة غضبا دوليا في الماضي، بما في ذلك عاصفة من الاحتجاجات في أوروبا. ويقول المعارضون إن الخطة تهدد التواصل الجغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية.