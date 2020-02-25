9 جُدد من إيران.. ارتفاع إصابات كورونا في البحرين إلى 17

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس الكورونا الجديد (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي والشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى هذه اللحظة إلى 17 حالة مصابة في المملكة.

وأكدت الوزارة أنها تُجري الفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لهذا الشأن، وفق وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا).

وأشارت إلى أن نتائج التحاليل التي تمت للحالات الـ9 الجديدة أكدت إصابة هذه الحالات بالفيروس وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات المصابة وذلك بنقلهم الفوري إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأوضحت وزارة الصحة بأن الحالات التسع هي "لأربع إيرانيات عبر الشارقة، وثلاثة بحرنيين اثنان منهما قادمان من إيران عبر الشارقة، وواحد عبر دبي إلى جانب مواطنتان سعوديتان قادمتان من إيران عبر الشارقة".

وذكرت أن كافة الحالات الجديدة يخضعون وجميع الحالات المصابة سابقاً لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، وأنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراءٍ احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ونوهت وزارة الصحة البحرينية أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة البحرينية قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.

ولفتت إلى أنها تتخذ بالتنسيق مع الجهات المعنية جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة الفيروس، حيث يتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم به، وفي حال ظهور الأعراض عليهم يتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة حسب البروتوكولات الطبية لمكافحة الفيروس، والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي وحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

‏‎‫وأهابت كافة المواطنيين، في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بالفيروس، بالبقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

وحصد الفيروس حتى الآن أرواح أكثر من 2700 في الصين ودول اخرى، كما أصاب أكثر من 80 ألفًا على مستوى 42 دولة.