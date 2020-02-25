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الاتحاد الأوروبي: مفاوضات التجارة المقبلة مع بريطانيا "مليئة بالتحدي"

01:44 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
الاتحاد الأوروبي: مفاوضات التجارة المقبلة مع بريطانيا "مليئة بالتحدي"

الاتحاد الأوروبي

بروكسل- (د ب أ):

حذر وزراء الشؤون الأوروبية في الاتحاد الأوروبي من أن مفاوضات التجارة المقبلة مع بريطانيا تتسم بالتحدي، وذلك لدى اجتماعهم للموافقة على تفويض الكتلة للمحادثات.

من جانبها، قالت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية، أميلي دي مونتشالين، إن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، يواجه مهمة "صعبة"، مضيفة: "يجب علينا أولا وقبل كل شيء، إيجاد اتفاق جيد بدلا من الاستسلام للضغوط ".

وفي الوقت نفسه، أعرب وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو، عن أمله في أن يساعد الموعد النهائي المحدد في أخر العام، على "تركيز المواقف... وفي الجهود المبذولة من جانب مختلف الأطراف من أجل الوصول لنتيجة جيدة".

الاتحاد الأوروبي مفاوضات التجارة بريطانيا أميلي دي مونتشالين

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