مقتل شخص جراء فيضانات غمرت آلاف المنازل في جاكرتا

جاكرتا- (د ب أ):

ضربت فيضانات مناطق واسعة من العاصمة الإندونيسية جاكرتا ومحيطها اليوم الثلاثاء، بعد أيام من هطول أمطار، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وغمر المياه للآلاف من المنازل.

وقال أجوس ويبوو، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، إن مياه الفيضانات غمرت 81 موقعا في جاكرتا، بما في ذلك المنطقة التجارية بالمدينة.

وأضاف: "يتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة والرياح القوية حتى الأربعاء ... ندعو الشعب للاستعداد".

كما تسبب الطقس السيء في فوضى مرورية.

وتوفي شخص واحد بعدما اصطدمت دراجته البخارية بأحد الأرصفة خلال قيادتها وسط شارع غمرته المياه في وسط جاكرتا، وفقا لرئيس شرطة المرور ليليك سوماردي.

وبلغ ارتفاع المياه التي غمرت المنازل متر واحد تقريبا في بعض المناطق.

وقال أحد السكان، وهو مولدي ساتريا الذي غمرت المياه منزله في شرق جاكرتا: "لقد تقطعت بي السبل في المنزل منذ الصباح بدون كهرباء ولا مياه".

وأضاف: "الآن .. يشعر أبنائي بالجوع".

وقال حاكم جاكرتا، أنيس باسويدان، إن ما يقدر بـ 10 آلاف منزل تقريبا تضررت من الفيضانات.

وصرح للصحفيين بالقول: "نلبي احتياجات المواطنين ... نعبئ مواردنا".

يشار إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة في إندونيسيا خلال الموسم المطير.

وكان فيضان عارم قد جرف نحو 250 طالبا من الكشافة بينما كانوا يتنزهون على طول نهر بالقرب من مدينة يوجياكارتا في جاوة الوسطى مطلع الأسبوع، ما أسفر عن مقتل 10 منهم.

ولقي ما لا يقل عن 66 شخصا حتفهم جراء الفيضانات التي اجتاحت جاكرتا والبلدات التابعة لها في يناير.