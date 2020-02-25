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عائلة عائدة من إيران: العراق يعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا

11:43 ص الثلاثاء 25 فبراير 2020
عائلة عائدة من إيران: العراق يعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا

فيروس كورونا

بغداد- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد- 19)، ما يرفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى خمسة.

وذكرت الوزارة، في بيان، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه جرى التأكد من إصابة أربع حالات جديدة بفيروس كورونا، في محافظة كركوك 250 كلم شمال بغداد، لعائلة عراقية كانت في زيارة إلى إيران وعادت للبلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة.

وكانت السلطات العراقية أعلنت أمس تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد، وأوضحت أنه طالب إيراني دخل إلى البلاد مؤخرا، وذلك بمحافظة النجف 180 كيلومترا جنوب بغداد.

فيروس كورونا بغداد إيران وزارة الصحة العراقية

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