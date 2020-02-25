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أمير قطر يصل الجزائر في زيارة تستمر يوما واحدا

11:37 ص الثلاثاء 25 فبراير 2020
أمير قطر يصل الجزائر في زيارة تستمر يوما واحدا

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الجزائر- (د ب أ):

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء إلى الجزائر في زيارة تستمر يوما واحدا.

وقال التلفزيون الجزائري الحكومي إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيجري محادثات مع أمير دولة قطر تتناول تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وينتظر أن تكون مستجدات الأزمة الليبية والأوضاع في سورية وفلسطين على رأس المحادثات بين قيادة البلدين.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الجزائر قطر

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