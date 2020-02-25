أمير قطر يصل الجزائر في زيارة تستمر يوما واحدا

الجزائر- (د ب أ):

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء إلى الجزائر في زيارة تستمر يوما واحدا.

وقال التلفزيون الجزائري الحكومي إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيجري محادثات مع أمير دولة قطر تتناول تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وينتظر أن تكون مستجدات الأزمة الليبية والأوضاع في سورية وفلسطين على رأس المحادثات بين قيادة البلدين.