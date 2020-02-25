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ارتفاع إصابات واقعة الدهس في كرنفال هيسن لأكثر من 50

11:06 ص الثلاثاء 25 فبراير 2020
ارتفاع إصابات واقعة الدهس في كرنفال هيسن لأكثر من 50

حادث الدهس في كرنفال هيسن

فولكمارسن- (د ب أ):

ارتفع عدد الماصبين في واقعة الدهس التي حدثت خلال مسيرة في كرنفال بمدينة فولكمارسن بولاية هيسن الألمانية إلى أكثر من 50 مصابا.

وأعلنت الشرطة اليوم الثلاثاء أن هناك حاليا 35 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينما تم معالجة 17 آخرين في مكان الحادث.

وبحسب البيانات، بلغ عدد المصابين الأطفال 18 مصابا.

وكانت تتحدث الشرطة في بادئ الأمر عن نحو 30 حالة إصابة، ثلثهم من الأطفال.

وكانت سيارة دهست حشدا من الناس في مدينة فولكمارسن أمس الاثنين.

وألقت الشرطة القبض على سائق السيارة، وهو ألماني منحدر من نفس المدينة ويبلغ من العمر 29 عاما.

ولم تتضح بعد ملابسات الواقعة.

كرنفال هيسن حادث الدهس مدينة فولكمارسن

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