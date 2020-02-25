الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية مع إيران بسبب كورونا

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من جمهورية إيران الإسلامية بما فيها طائرات الركاب والشحن اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع قابلة للتجديد.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) فإن هذا يأتي في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19".