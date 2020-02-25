ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" في اليابان إلى 851 حالة

طوكيو - (أ ش أ):

أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 851 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من بين هذه الحصيلة تم تسجيل 691 حالة بين ركاب وأفراد طاقم السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي خضعت للحجر الصحي من قبل السلطات في ميناء "يوكوهاما" لأكثر من 14 يومًا.

يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).