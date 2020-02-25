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ارتفاع إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية إلى 893

04:46 ص الثلاثاء 25 فبراير 2020
ارتفاع إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية إلى 893

فيروس كورونا

سول- (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 893 حالة.

وذكرت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض في بيان أن البلاد سجلت حالة وفاة إضافية ليصل إجمالي الوفيات إلى ثماني حالات، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

فيروس كورونا سول كوريا الجنوبية
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