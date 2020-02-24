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فرنسا تعلن شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا

11:06 م الإثنين 24 فبراير 2020
فرنسا تعلن شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا

أوليفييه فيران

وكالات

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، مساء اليوم الاثنين، عن شفاء آخر مريض مصاب بفيروس "كورونا" في فرنسا، وخروجه من المستشفى.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن فيران قوله : "فيروس كورونا لم يعد متواجدًا على الأراضي الفرنسية، لقد شفي آخر مريض كان يخضع للعلاج في ليون، ولم يعد معديا، وقد عاد أدراجه".

وبالنسبة للمواطنين الفرنسيين العائدين من شمال إيطاليا، حيث تخضع 11 مدينة لحجر صحي بسبب تخطي عدد المصابين بالفيروس 200 شخص، طلب منهم وزير الصحة اتخاذ احتياطات صحية حددتها الوزارة.

وتابع الوزير قائلاً: "إذا كنتم عائدين من روما ليس هناك أي احتياط معين يجب اتخاذه.. أنا شخصيًا سأكون متواجدًا غدًا في روما برفقة وزراء صحة أوروبيين، لكن إذا كنتم عائدين من ميلانو أو البندقية فعليكم أن تتخذوا احتياطات صحية لمدة 14 يومًا".

أوليفييه فيران فرنسا فيروس كورونا إيطاليا وزارة الصحة الفرنسية
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