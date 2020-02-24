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الحزب الديمقراطي الحر يفشل في دخول برلمان ولاية هامبورج الألمانية

10:15 م الإثنين 24 فبراير 2020
الحزب الديمقراطي الحر يفشل في دخول برلمان ولاية هامبورج الألمانية

ألمانيا

هامبورج - (د ب أ)

فشل الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، في الحصول على نسبة الـ5% المؤهلة لدخول برلمان ولاية هامبورج.

جاء ذلك وفقا للنتائج التي أعلنها مكتب الانتخابات في الولاية اليوم الاثنين، وقد أظهرت هذه النتائج حصول انا فون تروينفلس، متصدرة قائمة مرشحي الحزب، على مقعد عن دائرتها الانتخابية.

وحصل الحزب الليبرالي على 9ر4% في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد وأسفرت عن فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأكبر نسبة أصوات وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ألمانيا الحزب الديمقراطي الحر برلمان ولاية هامبورج

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