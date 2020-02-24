الجيش السوري يحرر 3 قرى بريف إدلب

دمشق - (د ب ا)

ذكر تقرير إخباري، أن وحدات من الجيش السوري، حررت اليوم الاثنين، قرى معرة حرمة ومعرزيتا وجبالا بريف إدلب شمال غربي البلاد من الإرهابيين.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن القرى هى معرة حرمة ومعرزيتا وجبالا .

كانت وحدات من الجيش العربي السوري قد حررت في وقت سبق اليوم الاثنين تل النار وقرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة وأرينبة وسطوح الدير في ريف ادلب الجنوبي بعد معارك مع المجموعات الإرهابية،بما في ذلك جبهة النصرة.

وامس الأحد ، حررت وحدات من الجيش قريتي الشيخ دامس وحنتوتين جنوب غرب وشمال غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بعد أن دمرت آخر تجمعات الإرهابيين وتحصيناتهم ولاحقت فلولهم المندحرة.

يشار إلى أن الجيش السوري يحرز تقدمًا في المعارك في إدلب وهى اخر جيب للجماعات المتطرفة في سورية.

وتنتشر قوات تركية في نقاط مراقبة في إدلب مما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتهديد برد يتجاوز إدلب مالم يوقف الجيش السوري تقدمه وينسحب مع حلول نهاية الشهر الجاري.