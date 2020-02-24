الرئيس التونسي يعلن عن مؤتمر لرؤساء القبائل الليبية

تونس - (د ب أ)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن اجتماعًا ثانيًا لرؤساء القبائل الليبية، سيعقد في تونس قريبًا تمهيدًا للتوصل إلى حل سلمي في ليبيا كما حدث في أفغانستان.

وصرح الرئيس التونسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يؤدي زيارة الى تونس بدءا من اليوم الاثنين، إنه تم التطرق إلى الأزمة الليبية وإمكانية تنظيم اجتماع ثان لرؤساء القبائل، في خطوة للتوصل الى حل ليبي-ليبي.

وقال سعيد "تم التطرق إلى امكانية جمع القبائل الليبية الذين لهم مشروعية شعبية تمهد لشرعية انتخابية".

وأوضح سعيد أن رؤساء القبائل عبروا عن رغبتهم للاجتماع مجددًا في تونس بعد أن كان الاجتماع الأول الذي عقد في ديسمبر الماضي، منقوصا لكن هذه المرة سيكون الاجتماع ممثلا من قبل كل القبائل.

وتابع الرئيس "أستلهم هذا الحل من الحل الذي وقع في أفغانستان حينما تم جمع ممثلي القبائل في بون ووضع دستور أفغاني. قد يكون حل مؤقتا لكنه أفضل من الحروب والاقتتال والانقسام".