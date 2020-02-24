مقتل 6 أشخاص في ثالث أيام أسبوع "خفض العنف" في أفغانستان

كابول - (د ب أ)

قال مسؤولون محليون، اليوم الاثنين، إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب خمسة آخرون، في هجوم شنته حركة طالبان، في إقليم بلخ بشمال أفغانستان في اليوم الثالث من أسبوع "خفض العنف".

وقالت سليمة مازاري حاكمة مقاطعة تشاهار كينت اليوم إن مسلحي طالبان هاجموا نقطة تفتيش لقوات موالية للحكومة في المقاطعة مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص من بينهم مدني.

وبدأت فترة خفض العنف التي تستمر سبعة أيام بين مسلحي طالبان والولايات المتحدة أول أمس السبت، في انفراجه محتملة في المحادثات المستمرة منذ مدة طويلة بين المسلحين وواشنطن من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع.

وينظر إلى خفض العنف على أنه اختبار لقدرة حركة طالبان على السيطرة على مسلحيها ومدى التزامهم بعملية السلام.

ومنذ بدء فترة خفض التصعيد، أبلغ مسؤولون أفغان عن حوادث عنف محدودة في عدد من الأقاليم من بينها قندهار وبله وأوروزجان وباكتيا.