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الشرطة الألمانية تعلن القبض على شخص ثان بشأن هجود الدهس في هسن

09:01 م الإثنين 24 فبراير 2020
الشرطة الألمانية تعلن القبض على شخص ثان بشأن هجود الدهس في هسن

الشرطة الالمانية

برلين - (د ب أ)

أكد رئيس شرطة فرانكفورت، جيرهارد بيريسفيل، أنه تم إلقاء القبض على شخص ثان في إطار التحقيقات الجارية بشأن جريمة الدهس التي استهدفت عددا من المشاركين في المهرجان الشعبي بمدينة فولكمارسن، بولاية هسن، وسط ألمانيا، اليوم الاثنين.

غير أن رئيس شرطة فرانكفورت أكد على هامش فعالية مساء اليوم في فرانكفورت أنه من غير الواضح للشرطة ما إذا كان يمكن التعامل مع هذا الشخص على أنه مشتبه به أم مجرد شاهد.

ورفض كبير وكيلي مدعي العموم، ألكسندر بادله، الإجابة على سؤال من جانب وكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ) بشأن الشخص الذي ألقي القبض عليه.

وتسبب الهجوم المتعمد في إصابة نحو 30 شخصا، سبعة منهم بشكل خطير.

الشرطة الألمانية برلين هجوم الدهس جريمة قتل إلمانيا

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