المدعي العام الألماني يوجه تهمة الشروع في قتل لمنفذ حادث الدهس في هسن

برلين - (د ب أ)

أعلن متحدث باسم جهاز المدعي العام في مدينة فرانكفورت الألمانية، مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم التحقيق في حادث كرنفال ولاية هسن بوصفه جريمة شروع في قتل.

وفيما يتعلق بالدافع من وراء الجريمة، قال المتحدث إنه لا يمكنه الحديث عن هذا الأم " ونحن نحقق في كل الاتجاهات".

وأضاف المتحدث أن المشتبه به غير قادر على المثول للاستجواب مشيرا إلى أن الرجل أُصِيْبَ في الحادث، ويعتزم الادعاء العام نشر بيان صحفي عن الوضع الحالي بعد وقت قصير.

كانت سيارة صدمت العديد من المشاركين في موكب كرنفال زهور الاثنين ما أدى إلى وقوع إصابات لـ30 شخصا، منهم سبع حالات خطيرة حسب تصريحات جيرهارد بيرسفيل، رئيس الشرطة.