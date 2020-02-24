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الشرطة الألمانية: "عشرات" الجرحى إثر دهس حشد كرنفالي

07:48 م الإثنين 24 فبراير 2020
الشرطة الألمانية: "عشرات" الجرحى إثر دهس حشد كرنفالي

الشرطة الجنائية قرب الموقع الذي دهست فيه سيارة حشد

برلين (أ ف ب)

أعلن متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إصابة "العشرات" بجروح حين دهست سيارة حشدا مشاركا في كرنفال في وسط ألمانيا.

وقال المتحدث "هناك عشرات الجرحى، بعضهم مصاب بجروح خطيرة".

وتنتشر معلومات متضاربة عما إذا كان ذلك اعتداء أم حادثا عرضيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المحلية في مقاطعة هيسي حيث وقعت المأساة "لا يمكن في الوقت الحاضر استبعاد وقوع اعتداء".

وأكد أنه تم توقيف سائق السيارة مضيفا أنه "لا يمكن استجوابه في الوقت الحاضر".

من جهته أفاد متحدث باسم الشرطة لوكالة "دي بي آ" أن التحقيق يتجه "نحو عمل متعمد" إنما "ليس اعتداء".

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