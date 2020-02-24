الجهاد الإسلامي تعلن وقف إطلاق قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل

غزة - (د ب أ)

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الاثنين، عن وقف إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على إسرائيل، ردا على قتل ثلاثة من نشطائها.

وقال بيان صادر عن سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إنها "أنهت ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خان يونس ودمشق وتعد شعبنا وأمتنا بأن تستمر في جهادها وترد على أي تمادي من قبل الاحتلال على أبناء شعبنا وأرضنا".

وقبل ذلك،أعلن الناطق باسم الجهاد في غزة مصعب البريم أن مصر تجرى اتصالات مع الفصائل الفلسطينية وإسرائيل للعودة إلى التهدئة في القطاع وإنهاء التوتر الحاصل.

كان الجيش الإسرائيلي قتل ناشطا من حركة الجهاد قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة يوم أمس، وناشطين من الحركة في استهداف مقر لها في العاصمة السورية دمشق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو 50 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة سقطت على مناطق مفتوحة في جنوب إسرائيل اليوم دون وقوع إصابات أو أضرار.

في المقابل شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات على قطاع غزة استهدفت مواقع تدريب لحركة الجهاد من دون أن يبلغ عن إصابات.