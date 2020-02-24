محافظة عراقية تمنع دخول الأجانب تحسبا لانتشار كورونا الجديد

تكريت (العراق) - (د ب أ):

اعلن مصدر بمحافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الاثنين، منع دخول الزوار الأجانب إلى المحافظة تحسبا لانتشار فيروس كورونا فيها.

قال جمال عكاب مدير إعلام محافظة صلاح والدين إن "المحافظ عمار جبر اصدر عصر اليوم امرا إلى القوات الأمنية منع بموجبه دخول الزوار الاجانب الى المحافظة مهما كانت الظروف".

وأضاف أن" القرار يأتي في ضوء تسجيل أول إصابة بالفيروس لطالب إيراني يدرس في حوزة النجف ولمنع نقل الفيروس عبر الأشخاص".

ويزور آلاف الزوار الإيرانيين الاضرحة المقدسة عند الشيعة في قضائي بلد وسامراء في محافظة صلاح الدين.

كانت السلطات العراقية قد اتخذت اليوم سلسلة من الإجراءات بعد اكتشاف إصابة الطالب الإيراني بالفيروس وقررت محافظة النجف وتأجيل امتحانات نصف السنة وإغلاق المدارس الحكومية حتى اشعار آخر.

وامس الأحد قررت السلطات العراقية تمديد منع دخول الإيرانيين إلى العراق من ثلاثة أيام إلى 15 يوما آخر.

يشار إلى أن إيران اعلنت عن وفاة 12شخصا جراء الاصابة بفيروس كورونا الجديد وإصابة 47 آخرين.