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القوات الحكومية السورية تحقق المزيد من التقدم في إدلب

05:24 م الإثنين 24 فبراير 2020
القوات الحكومية السورية تحقق المزيد من التقدم في إدلب

القوات الحكومية السورية

القاهرة (وكالات)

قالت وسائل إعلام حكومية سورية إن القوات الحكومية سيطرت على عدد من البلدات في محافظة إدلب التي تعد أخر معاقل المعارضة المسلحة، بحسب (بي بي سي)

وبحسب البيانات الرسمية فإن البلدات التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها تقع غرب مدينة معرة النعمان وفي جبل الزاوية وهي المنطقة التي تسعى القوات الحكومية إلى السيطرة عليها كونها تطل على الطريق الدولي حلب - اللاذقية.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه مصادر في المعارضة بشن الطائرات السورية والروسية غارات على محيط نقطة مراقبة تركية في منطقة كنصفرة بجبل الزاوية.

القوات الحكومية السورية إدلب المعارضة المسلحة غارات جوية

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