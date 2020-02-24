القوات الحكومية السورية تحقق المزيد من التقدم في إدلب

القاهرة (وكالات)

قالت وسائل إعلام حكومية سورية إن القوات الحكومية سيطرت على عدد من البلدات في محافظة إدلب التي تعد أخر معاقل المعارضة المسلحة، بحسب (بي بي سي)

وبحسب البيانات الرسمية فإن البلدات التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها تقع غرب مدينة معرة النعمان وفي جبل الزاوية وهي المنطقة التي تسعى القوات الحكومية إلى السيطرة عليها كونها تطل على الطريق الدولي حلب - اللاذقية.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه مصادر في المعارضة بشن الطائرات السورية والروسية غارات على محيط نقطة مراقبة تركية في منطقة كنصفرة بجبل الزاوية.