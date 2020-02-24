الصين: التسلسل الجيني لكورونا يؤكد عدم تحوره بشكل كبير حتى الآن

بكين - أ ش أ

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أن البيانات التي تم جمعها للتسلسل الجيني لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أظهرت عدم حدوث تحور كبير في الفيروس حتى الآن.

جاء ذلك في تصريح اليوم لـ "ليانغ وان نيان" رئيس فريق الخبراء الصيني ضمن فريق الخبراء المشترك بين منظمة الصحة العالمية والصين المتواجد حاليا في الصين للمساعدة في التحقيقات بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال نيان "استنادا إلى البيانات التي تم جمعها من 104 تسلسلات جينية، لم يكن هناك تحورا كبيرا في فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حتى الآن، حيث أظهرت البيانات تجانسا بنسبة 99%".

وبدأ فريق الخبراء المشترك عمله في الصين في 16 فبراير الجاري وأنهى تحقيقات أجراها في بكين ومقاطعتي قوانغدونغ وسيتشوان، قبل أن يسافر إلى مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس) أمس الأول /السبت/ للمساعدة في التحقيقات بشأن تفشي فيروس (كوفيد-19).

وفي سياق منفصل، أكد المتحدث الجديد باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح اليوم- أن الصين مستعدة للعمل مع الأطراف المعنية من بينها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتقديم المساهمات لقضية الصحة العامة الإقليمية والدولية.

وأضاف جيان أن اجتماع وزراء خارجية الصين وآسيان نهاية الأسبوع الماضي حول قضية الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، والذي عقد في فينتيان بلاوس، كان أول اجتماع إقليمي متعدد الأطراف لوزراء الخارجية لدول الإقليم حول أمن الصحة العامة الأمر الذي يعد نموذجا لتعاون الدول الإقليم لمواجهة طواريء الصحة العامة وإشارة قوية إلى أن الصين تعمل مع آسيان للتغلب على الصعوبات الحالية.

وتابع جيان أنه لا أحد يستطيع مواجهة الفيروس بمفرده، وأن التعاون والمساعدة المتبادلة هما الموقف الصحيح، مشيرا إلى أن الصين مستعدة لمواصلة تعزيز التعاون والدعم المتبادل مع الأطراف المعنية من بينها آسيان بموقف مفتوح وشفاف ومسؤول وتقديم مساهماتها في قضية الصحة العامة الإقليمية والدولية.