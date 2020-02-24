ملك ماليزيا يتسلم استقالة مهاتير محمد ويعينه رئيس وزراء مؤقت

كوالالمبور - أ ش أ

أعلن أمين عام الدولة في ماليزيا محمد زوكي علي، اليوم الإثنين، أن ملك البلاد السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، تسلم استقالة رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد، ولكنه حريص على تعيينه رئيسا مؤقتا للوزراء لتسيير الأعمال لحين تعيين رئيس وزراء جديد، وفقاً لما تنص عليه المادة رقم 43 من الدستور الماليزي.

وأفادت وكالة أنباء "برناما" الماليزية أن بيانا صادرا عن الأمين العام للدولة أوضح أن الدكتور مهاتير سيتولى رئاسة الوزراء بشكل مؤقت إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة.

وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد قد بعث برسالة استقالته لملك البلاد في وقت سابق اليوم، في خطوة مفاجئة، ثم أعلن بعد ذلك بقليل عن انسحاب حزبه السياسي "حزب سكان ماليزيا الأصليين المتحدين" (بيرساتو) من "تحالف الأمل" وهو الائتلاف الحاكم، وتبع ذلك الإعلان عن استقالته من منصب زعيم حزب "بيرساتو".