الحكومة اليمنية تجدد التحذير من خطر الحوثيين على الملاحة الدولية

عدن - أ ش أ

جددت الحكومة الشرعية اليمنية تحذيرها من خطر تواجد ميليشيات الحوثي في أجزاء من الشريط الساحلي على خطوط الملاحة وحركة التجارة الدولية، وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

واتهمت الحكومة - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين - ميليشيات الحوثي باستغلال اتفاق السويد، مطالبة المبعوث الأممي باتخاذ موقف واضح وإعلان مصير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق السويد بشأن انسحاب الميليشيات من موانئ ومدينة الحديدة.

جاء ذلك في تعليق الحكومة على إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقته ميليشيات الحوثي من الحديدة، إضافة إلى اكتشاف وتدمير 3 ألغام بحرية بمضيق باب المندب.