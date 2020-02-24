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عُمان تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا

04:14 م الإثنين 24 فبراير 2020
عُمان تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا

علم سلطنة عمان

(وكالات):

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت السلطات العمانية أن الإصابتين هما لمواطنتين قدمتا من إيران، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي العماني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الصحة العمانية تأكيدها أن حالة المصابتين "مستقرة".

وأكدت وزارة الصحة "أن المواطنتين المصابتين في حالة مستقرة وتخضعان للحجر الصحي في المنزل، وتهيب بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي المنزلي لكل المسافرين القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس".

كما نصحت الوزارة بـ "تجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات الإصابة إلا للضرورة القصوى".

سلطنة عمان فيروس كورونا إيران وزارة الصحة العمانية

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