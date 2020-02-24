بالصور.. سفارة الكويت تحتفل بالعيد الوطني بمشاركة مصرية

كتب وتصوير – هاني رجب:

تحتفل سفارة الكويت بالقاهرة، ظُهر اليوم الاثنين، بالعيد الوطني التاسع والخمسون، وأيضًا الذكرى التاسعة والعشرين لعيد التحرير، وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والدبلوماسيين المصريين والكويتيين.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية، مُهنأً السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، بهذه المناسبة.

وألقى السفير الذويخ، كلمة في بداية الاحتفالية، وجّه من خلالها الشُكر للدكتور مصطفى مدبولي والوزراء الحاضرين على مشاركتهم في الاحتفالية، كما وجّه الشُكر للحضور.

يُذكر أن دولة الكويت تحتفل يوم 25 فبراير من كل عام بذكرى استقلالها عن المملكة المتحدة، ويأتي الاحتفال هذا العام بالعيد الوطنى الـ59، والذكرى الـ29 لتحرير دولة الكويت.

وحضر الحفل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وطارق الملا وزير البترول، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، ونفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وخالد العنانى وزير السياحة والآثار، وعصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

كما حضر أيضًا محافظ الجيزة أحمد راشد، والسيد عمرو موسى الأأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والوزير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والدكتور مفيد شهاب، والسفير جمعة قياتي سفير الأمم المتحدة في مصر وسفراء الدول العربية والأجنبية منهم البحرين والإمارات وقطر والسعودية وإيطاليا وسلوفينيا.