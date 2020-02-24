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إصابة 4 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمدينة "الباب" السورية

02:55 م الإثنين 24 فبراير 2020
إصابة 4 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمدينة "الباب" السورية

عبوة ناسفة - صورة ارشيفية

دمشق- (د ب أ):

أصيب أربعة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي، والخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية .

وقال مصدر في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر:"انفجرت عبوة ناسفة وضعت بسيارة نقل صغيرة قرب مسجد فاطمة الزهراء وسط مدينة الباب وأصيب السائق بجروح وثلاثة اشخاص اخرين من المارة بالشارع ".

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ): "توجهت فرق الدفاع المدني والاسعاف إلى مكان الانفجار وبدأت الشرطة الحرة بالبحث عن الشخص الذي قام بزرع العبوة".

وشهدت مدينة الباب التي تخضع لسيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا انفجارات متكررة وقع أعنفها في 16 نوفمبر الماضي حيث قتل أكثر من 20 شخصا وأصيب العشرات في انفجار سيارة مفخخة أمام مدخل نقل الحافلات في المدينة .

عبوة ناسفة انفجار مدينة الباب ريف حلب

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