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باكستان متفائلة بنجاح اتفاق سلام بين أمريكا وطالبان الأفغانية

01:24 م الإثنين 24 فبراير 2020
باكستان متفائلة بنجاح اتفاق سلام بين أمريكا وطالبان الأفغانية

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي

إسلام آباد - أ ش أ

أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، عن تفاؤل بلاده بنجاح اتفاق السلام بين أمريكا وحركة طالبان الأفغانية الذي سيتم التوقيع عليه يوم 29 من شهر فبراير الجاري.

وقال قرشي - في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن بلاده بذلت جهودها الصادقة لتسهيل المباحثات المباشرة بين أمريكا وطالبان أفغان لإحلال السلام في أفغانستان.

وأضاف أن باكستان أكدت مراراً أنه ليس هناك حل عسكري للنزاع الأفغاني الذي يمكن حله عبر الحوار..مشيرا إلى أن العمل على تفعيل الحوار جار بين الأفغان.

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شاه محمود قرشي باكستان حركة طالبان أمريكا

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