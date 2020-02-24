العراق يعلن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا

بغداد- (د ب أ):

أعلنت السلطات العراقية اليوم الاثنين تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد، موضحة أنه طالب إيراني دخل إلى البلاد مؤخرا.

وذكرت دائرة صحة محافظة النجف، 180 كيلومترا جنوب بغداد، على حسابها على موقع فيسبوك، أن المصاب هو أحد طلبة العلوم الدينية ويحمل الجنسية الإيرانية، وكان دخل إلى العراق قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بمنع دخول المواطنين الإيرانيين تحسبا لانتشار الفيروس.

وكان محتجون في النجف هددوا قبل أيام الحكومة العراقية بغلق مطار النجف، ونقل التظاهرات إلى المطار في حال عدم اتخاذ إجراء ضد الزوار الإيرانيين ومنعهم من الدخول إلى مدينة النجف.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية الخميس الماضي منع دخول المسافرين الإيرانيين من كافة المنافذ الحدودية.