أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

العراق يعلن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا

01:12 م الإثنين 24 فبراير 2020
العراق يعلن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

بغداد- (د ب أ):

أعلنت السلطات العراقية اليوم الاثنين تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد، موضحة أنه طالب إيراني دخل إلى البلاد مؤخرا.

وذكرت دائرة صحة محافظة النجف، 180 كيلومترا جنوب بغداد، على حسابها على موقع فيسبوك، أن المصاب هو أحد طلبة العلوم الدينية ويحمل الجنسية الإيرانية، وكان دخل إلى العراق قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بمنع دخول المواطنين الإيرانيين تحسبا لانتشار الفيروس.

وكان محتجون في النجف هددوا قبل أيام الحكومة العراقية بغلق مطار النجف، ونقل التظاهرات إلى المطار في حال عدم اتخاذ إجراء ضد الزوار الإيرانيين ومنعهم من الدخول إلى مدينة النجف.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية الخميس الماضي منع دخول المسافرين الإيرانيين من كافة المنافذ الحدودية.

فيروس كورونا السلطات العراقية العراق مدينة النجف

الخبر التالى:

الرئيس الجزائري يجدد تعهده ببناء جمهورية جديدة بلا فساد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:قبل ساعات من القمة.. إلغاء المران الصباحي للزمالك