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أبو الغيط يبحث مع أمين عام الاتحاد النسائي العربي تعزيز التعاون

01:12 م الإثنين 24 فبراير 2020
أبو الغيط يبحث مع أمين عام الاتحاد النسائي العربي تعزيز التعاون

أحمد أبو الغيط

القاهرة - أ ش أ

بحث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، مع فاطنة دعنون، الأمين العام للاتحاد النسائي العربي العام، والذي يعد أحد أقدم الاتحادات النوعية العربية، تعزيز التعاون لدعم وتمكين المرأة العربية.

وأكد أبو الغيط - خلال لقائه دعنون والوفد المرافق لها بمقر الجامعة العربية - أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد النسائي العربي العام من أجل دعم المرأة؛ خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية والتي لها انعكاسات متعددة على وضع المرأة في المنطقة العربية عموماً.

كما أشاد بدور الاتحاد وبالجهود التي يبذلها في خدمة قضايا تمكين المرأة في المنطقة العربية ودعم قضاياها، مشيراً إلى أن الجامعة العربية كمنظومة تلعب دوراً هاماً في هذا المجال، فضلاً عن وجود تعاون مع الشركاء والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة.

من جانبها، أشارت الأمين العام للاتحاد النسائي العربي العام إلى أهمية الدعم الذي تقدمه الجامعة للاتحاد من أجل توسيع نطاق عمله، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق لخدمة قضايا المرأة العربية.

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أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية الاتحاد النسائي العربي فاطنة دعنون

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