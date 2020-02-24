أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

إصابة اثنين من مسؤولي الصحة على متن سفينة دياموند برنسيس بـكورونا

11:52 ص الإثنين 24 فبراير 2020
إصابة اثنين من مسؤولي الصحة على متن سفينة دياموند برنسيس بـكورونا

السفينة السياحية دياموند برنسيس

طوكيو- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الاثنين إصابة اثنين من مسؤولي قطاع الصحة العاملين على متن سفينة دياموند برنسيس السياحية، التي تخضع للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما، بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وكان ثلاثة مسؤولين بقطاع الصحة يعملون على متن السفينة قد أصيبوا بالفيروس في وقت سابق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الصحة كاتسونوبو كاتو القول اليوم في اجتماع إن الحكومة اليابانية سوف تضع الصيغة النهائية للإجراءات التي تهدف لوقف تفشي الفيروس غدا.

سفينة دياموند برنسيس وزارة الصحة اليابانية ميناء يوكوهاما فيروس كورونا

الخبر التالى:

كورونا يتسبب في تأجيل بداية الدوري بكوريا الجنوبية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يصعد 20 جنيهًا اليوم