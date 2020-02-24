إصابة اثنين من مسؤولي الصحة على متن سفينة دياموند برنسيس بـكورونا

طوكيو- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الاثنين إصابة اثنين من مسؤولي قطاع الصحة العاملين على متن سفينة دياموند برنسيس السياحية، التي تخضع للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما، بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وكان ثلاثة مسؤولين بقطاع الصحة يعملون على متن السفينة قد أصيبوا بالفيروس في وقت سابق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الصحة كاتسونوبو كاتو القول اليوم في اجتماع إن الحكومة اليابانية سوف تضع الصيغة النهائية للإجراءات التي تهدف لوقف تفشي الفيروس غدا.