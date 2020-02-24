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كوريا الجنوبية: إصابة 13 جنديا بفيروس كورونا

11:51 ص الإثنين 24 فبراير 2020
كوريا الجنوبية: إصابة 13 جنديا بفيروس كورونا

فيروس كورونا

سول- (د ب ا):

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية للأنباء تأكد إصابة 13 جنديا بفيروس كورونا المتحور الجديد حتى مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، ووضع نحو 7500 جندي في الحجر الصحي، وذلك ضمن الجهود لمنع تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مون هونج سينج المسؤول بوزارة الدفاع" من بين الـ7500 جندي، ظهرت أعراض الفيروس على نحو 350 جنديا أو تواصلوا بصورة مباشرة مع مرضى".

وأضاف" ولكننا طبقنا معايير حجر صحي أكثر صرامة كإجراء احترازي".

ويشار إلى أن الـ13 جنديا ضمن حالات الإصابة المؤكدة التي سجلتها كوريا الجنوبية وتبلغ 833 حالة.

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